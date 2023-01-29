КНДР назвала обещание США предоставить танки Украине преступлением против человечности

Северная Корея (КНДР) назвала обещание США предоставить танки Украине «преступным актом против человечности», сообщает 29 января Reuters.

Утверждения Вашингтона о том, что Северная Корея поставляла оружие России, являются «безосновательной попыткой» оправдать собственную военную помощь Украине и «неприемлемой и серьезной провокацией, на которую необходимо отреагировать», заявил директор по связям с США министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын в заявлении, распространенном государственным информационным агентством ЦТАК.

«Попытка США напичкать Украину наступательной военной техникой, такой как основной боевой танк, игнорируя законные опасения и осуждение международного сообщества, является преступным актом против человечности, направленным на увековечение нестабильной международной ситуации», — говорится в сообщении.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 января назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский 23 января выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.