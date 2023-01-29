Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР назвала обещание США предоставить танки Украине преступлением против человечности
Мир
Военный аналитик рассказал о пребывании в рядах ВСУ наемников из 50 государств
Мир
Politico заявил о попытках подтолкнуть Пентагон к отправке истребителей на Украину
Мир
Глава военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфронтации с РФ
Мир
Канцлер ФРГ заявил о необходимости развивать многополярный мир
Происшествия
Во Владивостоке водитель BMW обстрелял микроавтобус
Происшествия
ВФУ обстреляли ДНР 31 раз за прошедшие сутки
Мир
Зеленский потребовал у Запада жизненно необходимые Украине ракеты ATACMS
Мир
Трамп назвал Байдена приведшим человечество ко грани Третьей мировой войны лидером
Общество
Синоптики пообещали умеренный снег местами в столичном регионе 29 января
Общество
Угрозы украинского националиста заставили главу Чечни пошутить в ответ
Общество
Пушков указал на неудержимое стремление Запада «сцепиться с Россией»
Сюжет:

КНДР назвала обещание США предоставить танки Украине преступлением против человечности

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Северная Корея (КНДР) назвала обещание США предоставить танки Украине «преступным актом против человечности», сообщает 29 января Reuters.

Идут куда Шольц: США вслед за ФРГ объявили о поставке танков на Украину
Какого уровня достигнет милитаризация и почему в РФ считают, что разговоры о «красных линиях» уже в прошлом

Утверждения Вашингтона о том, что Северная Корея поставляла оружие России, являются «безосновательной попыткой» оправдать собственную военную помощь Украине и «неприемлемой и серьезной провокацией, на которую необходимо отреагировать», заявил директор по связям с США министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын в заявлении, распространенном государственным информационным агентством ЦТАК.

«Попытка США напичкать Украину наступательной военной техникой, такой как основной боевой танк, игнорируя законные опасения и осуждение международного сообщества, является преступным актом против человечности, направленным на увековечение нестабильной международной ситуации», — говорится в сообщении.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 января назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский 23 января выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023