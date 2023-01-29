Канцлер ФРГ заявил о необходимости развивать многополярный мир

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что мир непременно будет многополярным с целым рядом влиятельных государств, которые на равных будут друг с другом сотрудничать. Об этом он рассказал 28 января изданию La Nación.

«Мир будет многополярным, я в этом убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств — в Азии, Африке, а также в Латинской Америке», — сказал он.

Шольц заметил, что мир должен быть многосторонним, чтобы больше государств сотрудничали друг с другом.

Ранее, 7 января, венгерское издание Mandiner написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что неолиберальная модель мирового порядка, при которой доминировали США, себя исчерпала. По мнению политика, миропорядок, сложившийся после распада СССР, стал рушиться в результате отсутствия регулирования и государственного контроля за экономикой и финансами, что показал мировой кризис 2008 года.

Орбан также указал на то, что Запад, который по-прежнему возглавляют США, пытается сохранить хотя бы частичное доминирование. В связи с этим предпринимаются различные действия — от разрыва международных экономических связей до возрождения блоков эпохи холодной войны.

До этого, 20 декабря прошлого года, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

Президент РФ Владимир Путин еще в конце сентября заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.