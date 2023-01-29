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Пушков указал на неудержимое стремление Запада «сцепиться с Россией»

Сенатор Пушков ответил на слова Бербок о войне с Россией поговоркой про ум и язык
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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От былой рациональности Западной Европы не осталось и следа. Только слепой не видит, что НАТО мчится к прямому военному конфликту с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 28 января.

«Не осталось и следа от той рациональности Западной Европы и ее лидеров, которая помогла в 1960-ые и в 1980-ые годы избежать перерастание холодной войны с СССР в войну горячую. Охватившее ныне Запад безумие сродни тому, что охватило Европу накануне первой мировой, когда стороны безудержно стремились сцепиться друг с другом. Теперь они, объединившись, неудержимо рвутся сцепиться с Россией, уже открыто объявляя, что находятся с ней в состоянии войны», — написал он в Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что в погоне за миражом победы Запад отметает все здравые предупреждения и уроки прошлого. Теперь НАТО на всех парах движется к прямому военному конфликту с Россией, отметая прежде наложенные самим же альянсом ограничения и пределы военной поддержки Украины.

Сенатор напомнил, как полгода назад президент США Джо Байден говорил, что поставка танков — это третья мировая война. Сейчас же для его администрации решение о танках — пройденный этап, а в НАТО обсуждают поставку Киеву боевых самолетов.

«Да, министр обороны ФРГ утверждает, что поставки истребителей исключены. Но раньше в Берлине то же говорили и о танках. Германия как государство слишком слаба, чтобы сопротивляться внешнему напору со стороны поляков и прибалтов, давно диктующих ей внешнюю политику, как и внутреннему напору яростных сторонников «войны до поражения России», — констатировал Пушков.

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