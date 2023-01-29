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Угрозы украинского националиста заставили главу Чечни пошутить в ответ

Рамзан Кадыров ответил на слова националиста Карася об ударах по Грозному
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Угрозы украинского националиста Евгения Карася (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что боевики якобы ударят по Грозному вызвали у главы Чечни Рамзана Кадырова желание отшутиться в ответ.

«Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», — сказал он в опубликованном 28 января видеоролике в Telegram-канале.

Кадыров иронично заметил, что «уже ищет себе бункер». А также добавил, что российские военные продолжат обнаружение и уничтожение националистов на Украине

«Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома», — добавил он.

Новость дополняется.

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