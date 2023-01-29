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«Известия» узнали о ночных боях в районе Новой Каховки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ночной бой завязался в районе Новой Каховки. На предоставленном 29 января корреспондентом «Известий» Эмилем Тимашевым видео слышны грохот и гул канонады.

По словам журналиста, российские подразделения атакуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.

28 января украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Тогда ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

В ночь на 23 января ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, выпустив 14 снарядов из артиллерии. В результате получил разрушения многоквартирный дом.

Тогда же украинские войска обстреляли и Каховку, удар пришелся рядом с больницей. В администрации населенного пункта сообщили после о повреждении газопровода.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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