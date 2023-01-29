Премьер-министр Израиля пообещал быстрый и сильный ответ на теракты в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан не брать закон в свои руки и пообещал сильный и быстрый ответ на теракты в Иерусалиме. Такое заявление глава еврейского правительства сделал 28 января во время заседания кабинета безопасности.

«Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Любому, кто попытается причинить нам вред, мы сами причиним вред. И всем, кто помогает им», — приводит слова политика газета The Times of Israel.

Премьер призвал граждан не совершать неправосудных действий. Он напомнил, что уже прошли времена еврейского подполья и у государства есть армия, правительство и силы безопасности, которые будут делать свою работу.

«Мы не ищем эскалации, но мы готовы к любому сценарию», — добавил Нетаньяху.

Ранее в этот день в Восточном Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида». Пострадали двое мужчин 22 и 45 лет, оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Позже стало известно, что стрельбу устроил 13-летний подросток, он уже допрошен. Во время нападения он был ранен свидетелями инцидента, а после отправлен в больницу.

27 января в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибло восемь человек, в том числе нападавший. Еще десять получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.

Позже полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек в ходе расследования этого теракта.

В свою очередь основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.

Российское посольство в Иерусалиме сообщило об отсутствии информации о пострадавших гражданах РФ в результате теракта в синагоге.

Позже, 28 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме. Он обратил особое внимание на то, что нападение совершено в Международный день памяти жертв холокоста.