Российские военные сбили три снаряда РСЗО HIMARS на подлете к району расположения войск

Капитан Валерий Аракчеев организовал работу зенитного ракетного расчета, в результате чего три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS сбили на подлете к району расположения российских войск. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 29 января.

Так, капитан Аракчеев вместе со своим дивизионом выполнял задачи по прикрытию российских подразделений от средств воздушного нападения боевиков. И на одном из направлений украинские боевики атаковали с помощью РСЗО HIMARS позиции российской батальонной тактической группы, вследствие чего капитан поставил задачи по уничтожению целей.

Смелые действия капитана Валерия Аракчеева, а также мужество и профессионализм его подчиненных позволили сохранить жизнь боевых товарищей и не допустить нанесения ударов по живой силе и технике прикрываемых подразделений российской группировки войск, что позволило подразделениям отбить атаку противника и отбросить его на исходные позиции.

Старший лейтенант Виктор Заводчиков в составе батальона связи выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, где заметил группу боевиков, занял огневую позицию и открыл по ним огонь. В результате старший лейтенант лично уничтожил до четырех человек живой силы противника, после чего огнем из РПГ поразил пулеметный расчет противника. В результате боя националисты с существенными потерями отступили.

Благодаря смелым действиям старшего лейтенанта Заводчикова готовящиеся провокация националистов была предотвращена, что поспособствовало развитию наступления российских войск на позиции украинских боевиков.

Ранее, 28 января, в военном ведомстве рассказали, как прапорщик Айнур Исканяров под шквалистым огнем украинских боевиков восстановил работу узлов и агрегатов станции спутниковой связи. Так, боевики открыли огонь по району расположения группы с применением РСЗО американского производства, из-за осколка которой оказалась повреждена техника связи.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».