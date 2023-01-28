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Движение по внутренней стороне МКАД восстановлено после возгорания авто

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Фото: Дептранс Москвы
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Движение транспорта на внутренней стороне 33-го км МКАД восстановлено после ликвидации возгорания одного из автомобилей. Об этом в субботу, 28 января, сообщил столичный департамент транспорта.

Ранее сообщалось, что оперативные службы города прибыли на место для ликвидации возгорания, в связи с чем была перекрыта крайняя правая полоса. С 23:00 движение по всем полосам трассы восстановлено, добавили в Telegram-канале ведомства.

Накануне, 27 января, стало известно о ДТП, в котором пострадал директор Международной школы Москвы Пол Кич. По предварительным данным правоохранителей, причиной аварии на Мосфильмовской улице стал выезд на полосу встречного движения автомобиля Mini Cooper, в котором находился Кич.

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