Умер бывший журналист Гостелерадио СССР Александр Цирульников

Нижегородский журналист и писатель, бывший корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в субботу, 28 января.

Александр Цирульников несколько десятилетий работал на горьковском-нижегородском телевидении. Он являлся почетным гражданином Нижегородской области, заслуженным работником культуры РФ и членом Союза журналистов России.

Отмечается, что Цирульников очень любил Нижегородскую область, его можно было назвать «живой летописью региона». К тому же, журналист оставил после себя богатое творческое наследие.

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