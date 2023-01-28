Два автомобиля и микроавтобус столкнулись на Кутузовском проспекте
Массовое ДТП произошло вечером 28 января на Кутузовском проспекте в Москве. По сообщениям очевидцев, столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Накануне, 27 января, стало известно о ДТП, в котором пострадал директор Международной школы Москвы Пол Кич. По предварительным данным правоохранителей, причиной аварии на Мосфильмовской улице стал выезд на полосу встречного движения автомобиля Mini Cooper, в котором находился Кич.