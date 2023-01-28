Подполковник армии США указал на загнанных в тупик Зеленского и Байдена
Развитие ситуации на Украине поставило американского президента Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского в тупик, где каждый шаг ведет к катастрофе. Такое мнение выразил подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive в субботу, 28 января.
По его словам, если США начнут вооружать украинских боевиков и встанут на путь эскалации, то это, вероятно, приведет к ядерной войне. Если же откажутся от интенсивных поставок вооружения, это загонит Зеленского в безвыходную ситуацию.
«Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает территорию страны похожей на лунный пейзаж», — пишет Дэвис.
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