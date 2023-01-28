Родственники разбитой под Соледаром бригады теробороны обратились к властям Украины

Родственники боевиков 116-й бригады территориальный обороны из Полтавы записали видеообращение к украинским властям с просьбой вернуть солдат с передовой для оказания им медицинской помощи. Об этом сообщает «Страна.ua» в субботу, 28 января.

«Обращение к властям записали родственники бойцов бригады. Они утверждают, что часть батальонов бригады разбита под Соледаром, понесла большие потери, там не осталось ни одного офицера в строю, нет необходимого оружия и командования. Призывают вернуть бойцов на место дислокации и оказать медицинскую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

До этого боевики записали видеообращение, где пожаловались, что у них нет надлежащего материально-технического обеспечения и должной военной подготовки.

Кроме того, издание опубликовало видеоролик, на котором, как утверждается, родственники боевиков заблокировали выезд машины офицера из части, где служат их близкие.

Ранее, 18 января, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин оценил потери украинских войск под Соледаром в несколько тысяч человек. По его словам, Киев с учетом перебрасываемых на это направление резервов также не сможет назвать точного количества своих потерь.

16 января украинский командир с позывным Мадьяр сообщил, что в рядах ВСУ уже признали потерю Соледара. Он рассказал, как российские войска заняли промзону у рудника №7, которая до этого находилась под контролем украинских боевиков. Исходя из этого, Мадьяр решил, что линия фронта сдвинулась за пределы Соледара.

За день до этого стало известно, что сотрудники ЧВК «Вагнер» ведут зачистку шахт в городе. Противник успел подорвать часть входов под землю при отступлении.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. 11 января подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной сторон. Позже в этот же день основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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