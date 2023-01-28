Реклама
Прямой эфир
Спорт
Национальный олимпийский комитет Украины обсудит возможность бойкота ОИ в Париже
Мир
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Мир
Глава минфина США предупредила о катастрофических последствиях дефолта в стране
Мир
В Швеции заявили о надеждах договориться с Турцией о вступлении в НАТО в июле
Мир
Премьер Чехии подтвердил победу Петра Павела на выборах президента страны
Общество
Пожар на подмосковном рынке «Синдика» полностью потушен
Общество
Опубликовано видео из разрушенной при ударе ВСУ больницы в Новоайдаре
Мир
Захарова заявила о доказательстве одобрения США терактов на «Северных потоках»
Мир
Подполковник армии США указал на загнанных в тупик Зеленского и Байдена
Общество
Умер бывший журналист Гостелерадио СССР Александр Цирульников
Армия
Военный эксперт предрек танкам Leopard 2 судьбу «Тигров» в годы ВОВ
Мир
Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Калифорнии
Сюжет:

Родственники разбитой под Соледаром бригады теробороны обратились к властям Украины

«Страна.ua»: родственники бойцов теробороны из Полтавы попросили вернуть их с передовой
0
Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родственники боевиков 116-й бригады территориальный обороны из Полтавы записали видеообращение к украинским властям с просьбой вернуть солдат с передовой для оказания им медицинской помощи. Об этом сообщает «Страна.ua» в субботу, 28 января.

«В Соледаре оставались только те, кто надеялся на освобождение»
Как проходит эвакуация мирного населения из городов и поселков на линии фронта

«Обращение к властям записали родственники бойцов бригады. Они утверждают, что часть батальонов бригады разбита под Соледаром, понесла большие потери, там не осталось ни одного офицера в строю, нет необходимого оружия и командования. Призывают вернуть бойцов на место дислокации и оказать медицинскую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

До этого боевики записали видеообращение, где пожаловались, что у них нет надлежащего материально-технического обеспечения и должной военной подготовки.

Кроме того, издание опубликовало видеоролик, на котором, как утверждается, родственники боевиков заблокировали выезд машины офицера из части, где служат их близкие.

Ранее, 18 января, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин оценил потери украинских войск под Соледаром в несколько тысяч человек. По его словам, Киев с учетом перебрасываемых на это направление резервов также не сможет назвать точного количества своих потерь.

16 января украинский командир с позывным Мадьяр сообщил, что в рядах ВСУ уже признали потерю Соледара. Он рассказал, как российские войска заняли промзону у рудника №7, которая до этого находилась под контролем украинских боевиков. Исходя из этого, Мадьяр решил, что линия фронта сдвинулась за пределы Соледара.

За день до этого стало известно, что сотрудники ЧВК «Вагнер» ведут зачистку шахт в городе. Противник успел подорвать часть входов под землю при отступлении.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. 11 января подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной сторон. Позже в этот же день основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023