The Sun сообщила об опасениях Британии в связи с поставками танков Challenger

В Вооруженных силах Великобритании разрабатывают план на случай угрозы попадания британских танков Challenger 2 к российским военным на Украине. Об этом написала 28 января газета The Sun, ссылаясь на близкий к оборонному ведомству страны источник.

Как оказалось, в минобороны Соединенного Королевства опасаются, что в случае захвата британского танка у российских специалистов будет доступ к образцам композитной брони, которая используется в конструкции Challenger 2 и точный состав которой остается секретным.

По этой причине британские военные начали обсуждать с украинскими коллегами процедуру эвакуации переданной Лондоном техники с поля боя в критических ситуациях в случае «обрушения фронта». При явном заведомом проигрыше сражения Великобритания советует вообще не использовать свои танки.

«Шаг второй — сделать так, чтобы на тактическом уровне украинцы умели эвакуировать танки, находясь под огнем. Им определенно хватает для этого мужества», — отметил собеседник газеты.

Первый заместитель министра обороны Соединенного Королевства Алекс Чак 26 января отметил, что обещанные Лондоном танки Challenger 2 должны поступить на Украину в конце марта. Кроме того, добавил Чак, уже с понедельника, 30 января, Великобритания начнет обучать украинских военных на своей территории.

Днем ранее правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал правильным решение Германии и добавил, что немецкая техника вместе с британскими Challenger 2 усилят «оборонную огневую мощь» украинской армии.

При этом, как заявил 28 января один из инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ), при обучении использованию танков Leopard 2 военнослужащие Украины могут столкнуться с трудностями, поскольку это равносильно тому, как если бы пересесть с автомобиля 1950-х годов на Porsche.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начатой 24 февраля 2022 года. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

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