В Москве с вечера 28 января ожидается гололед и сильный туман
В Москве с вечера 28 января до утра 29 января местами прогнозируется туман с видимостью от 200 до 700 м. Кроме того, как отмечается на официальном портале мэра столицы, на дорогах ожидается гололедица.
Жителям Москвы рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях. А также иметь в виду, что в условиях тумана возможно затруднение движения общественного транспорта и увеличен риск ДТП.
Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров.
Ранее 28 января синоптики российского Гидрометцентра, предупредили, что в субботу жителей столичного региона ожидает облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до –4 градусов.
В выходные, 28 и 29 января, в Москве ожидается пасмурная и снежная погода, рассказали «Известиям» 26 января специалисты «Яндекс Погоды». Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в эти выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.