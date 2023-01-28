В ВВС Украины отказались от слов о желании Киева получить 24 истребителя

Официальный представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат опроверг информацию о том, что он говорил испанской газете El País о желании Киева получить 24 истребителя с Запада.

Он отметил, что журналисты неправильно перевели его слова.

«Таких заявлений от меня не было, и такие вещи очень негативно влияют, потому что информация очень чувствительна и не любят партнеры, когда выдается что-то желаемое за действительное», — сказал Игнат в эфире телемарафона. Его слова приводит Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Спикер ВВС Украины подчеркнул, что в целом Киеву нужны не 24 самолета, а примерно 180 истребителей, отмечает «Газета.Ru». По его словам, это то количество самолетов, которое сможет обеспечить охрану воздушного пространства Украины.

Ранее в этот день El País со ссылкой на Игната сообщила, что украинские власти желают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Отмечалось, что Киев хочет получить самолеты F-16, а также рассматривает вариант с французскими Rafale и шведскими Gripen.

25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что «мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Также советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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