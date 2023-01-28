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Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ

Express: британский полковник Кемп заявил, что у Зеленского есть две головные боли
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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У президента Украины Владимира Зеленского возникнут две серьезные проблемы в случае, если Россия начнет масштабное наступление. Об этом заявил 28 января британский полковник в отставке Ричард Кемп изданию Express.

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«У Зеленского теперь две большие головные боли. <…> ВСУ должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение. Смогут ли они делать эти две вещи вместе — большой вопрос», — цитирует слова офицера «Газета.Ru».

25 января Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что Украина «должна расширять сотрудничество в артиллерии с западными странами и выйти на поставки самолетов».

Также советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

27 января в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин назвал пиаром и шантажом слова украинского лидера о том, что танки М1 Abrams могут прийти из США на Украину слишком поздно.

При этом 26 января газета The Washington Post написала, что поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. В частности, отмечалось, что украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

Страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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