Полиция задержала мужчину, избившего двух пассажиров в московском метро

Полиция задержала мужчину, избившего двух пассажиров в вагоне Московского метрополитена. Об этом в субботу, 28 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник оказался 33-летним уроженцем Курска. Установлено, что в вагоне метро он нанес двум оппонентам множественные удары, затем вышел на станции «Курская» и скрылся.

Правоохранители задержали его по горячим следам по месту проживания на улице Лавочкина. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«В настоящее время полицейские устанавливают личности других участников конфликта, причины и все обстоятельства произошедшего», — приводит слова Волк портал «МВД Медиа».

Ранее в этот день в соцсетях распространилось видео драки в вагоне Московского метрополитена. Инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии. На кадрах видно, как дебошир избивает ногами двух мужчин. Один из пострадавших лежит на полу, второй пытается уйти. Полиция начала проверку по факту произошедшего.