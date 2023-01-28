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Медведев отреагировал на слова Бербок о войне Европы против России

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 28 января, назвал главу МИД ФРГ Бербок «полезной дурой» за слова про войну против России.

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«Броская фраза: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?» — написал он на своей англоязычной странице в Twitter.

На заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

Тогда представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер пояснил, что глава ведомства хотела подчеркнуть намерения Евросоюза (ЕС), НАТО и стран «большой семерки» (G7) выступать единым фронтом против «российской агрессии».

В свою очередь, глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Крупалла потребовал отправить в отставку Бербок после слов о войне ЕС против России. По его словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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