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«Известия» показали удары горловских гвардейцев по укрепрайону ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Третья Горловская гвардейская бригада сейчас работает на донецком направлении. За работой военных 28 января понаблюдал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Он отметил, что под Горловкой продолжаются тяжелые бои.

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«Противник не оставляет попытки контратаковать, пытаясь отбросить наши части обратно за артемовскую трассу», — ответил Астрахань.

По его словам, попытки атак приносят украинским военнослужащим только потери.

«Шесть минут обычно занимает у украинских контрбатарейщиков ответный огонь по орудиям 3-й Горловской гвардейской бригады. Горловские гвардейцы справились со своей боевой задачей за 3 минуты 57 секунд», — рассказал корреспондент.

По его словам, в запасе у горловских гвардейцев еще минута, чтобы укрыться.

Военнослужащий с позывным ЗИЛ рассказал, что бригада в основном выполняет задачи по поражению огневых точек, укрепрайонов, блиндажей.

«Мы стоим порой на расстоянии минометного выстрела. Противник может по нам отработать минометами, но также из более крупных орудий», — говорит боец.

Он признает, что, находясь так близко от противника, военные рискуют, однако оружие у российских военных более точное.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Кроме того, за сутки на данном направлении было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и установка РСЗО «Град».

Также ВС РФ продолжили наступление на южнодонецком и запорожском направлениях. Российские военные нанесли удары по ВСУ в районах Угледара, Новоселки и Новомайорского ДНР.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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