«Известия» показали удары горловских гвардейцев по укрепрайону ВСУ

Третья Горловская гвардейская бригада сейчас работает на донецком направлении. За работой военных 28 января понаблюдал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Он отметил, что под Горловкой продолжаются тяжелые бои.

«Противник не оставляет попытки контратаковать, пытаясь отбросить наши части обратно за артемовскую трассу», — ответил Астрахань.

По его словам, попытки атак приносят украинским военнослужащим только потери.

«Шесть минут обычно занимает у украинских контрбатарейщиков ответный огонь по орудиям 3-й Горловской гвардейской бригады. Горловские гвардейцы справились со своей боевой задачей за 3 минуты 57 секунд», — рассказал корреспондент.

По его словам, в запасе у горловских гвардейцев еще минута, чтобы укрыться.

Военнослужащий с позывным ЗИЛ рассказал, что бригада в основном выполняет задачи по поражению огневых точек, укрепрайонов, блиндажей.

«Мы стоим порой на расстоянии минометного выстрела. Противник может по нам отработать минометами, но также из более крупных орудий», — говорит боец.

Он признает, что, находясь так близко от противника, военные рискуют, однако оружие у российских военных более точное.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Кроме того, за сутки на данном направлении было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и установка РСЗО «Град».

Также ВС РФ продолжили наступление на южнодонецком и запорожском направлениях. Российские военные нанесли удары по ВСУ в районах Угледара, Новоселки и Новомайорского ДНР.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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