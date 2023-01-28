Полицейский рассказал об обстоятельствах второго теракта в Иерусалиме

Тринадцатилетний террорист перед тем, как открыть стрельбу по людям в Иерусалиме, подождал, пока они начнут выходить на улицу после молитвы. Как рассказал «Известиям» 28 января представитель местной полиции Дин Элсжанн, после этого подростку удалось ранить двух людей.

«Он выждал, когда люди начнут выходить с молитвы, успел напасть на пятерых и двух человек — отца и сына — ранил очень серьезно. Затем он сам был ранен подоспевшим полицейским», — сообщил сотрудник правоохранительных органов.

После теракта в «Городе Давида» на несколько сотен метров оцепили место стрельбы и усилили меры безопасности по всему Иерусалиму.

28 января в Восточном Иерусалиме двое человек получили ранения в результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида». Пострадали двое мужчин 22 и 45 лет, оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Позже стало известно, что стрельбу устроил 13-летний подросток, он уже допрошен. Во время нападения нападающий был ранен свидетелями инцидента и отправлен в больницу.

Полиция квалифицировала стрельбу в Восточном Иерусалиме как теракт, власти считают это нападением на государство.

За день до этого также в районе Восточного Иерусалима в результате теракта при стрельбе в синагоге погибли восемь человек. Еще 10 получили ранения. Нападение совершил 21-летний житель Восточного Иерусалима Алкам Хайри, после чего стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу. Он был ликвидирован при задержании.

28 января полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек в ходе расследования этого теракта.

В свою очередь, основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.