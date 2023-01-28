Политолог оценил вероятность поставок на Украину западных истребителей

Страны Европы в будущем поставят Украине дополнительную военную технику, включая истребители, так как Евросоюз (ЕС) должен обеспечить поражение России. Об уверенности в этом заявил 28 января в комментарии «Известиям» политолог Юрий Светов.

«Истребители Украина получит. Не сразу, но получит. Вот сейчас танки поставят, потом самолеты, потом и ракеты дадут», — заявил Светов.

Он отметил, что со стороны президента США Джо Байдена и глав других стран уже прозвучали слова о том, что они должны обеспечить поражение России. И что мирные переговоры возможны только при условии, что Россия выйдет к границам 1991 года. А для того чтобы это осуществить, Украине нужно поставлять оружие, указал Светов.

При этом российская армия, отмечает политолог, принимает соответствующие меры, чтобы этого не случилось: на это работает российская оборонная промышленность, выпускающая новые эффективные образцы оружия, которые поставляют в Вооруженные силы РФ.

«Так что если говорить мое мнение, то этого не получится. Крыма им никогда не видать, но за это нам нужно сражаться», — заметил эксперт.

Светов также добавил, что западные страны не будут жалеть денег для отправки новой техники на Украину.

«Ну будет у США государственный долг не $31 трлн, а $32 трлн. То же самое Европа деньги напечатает. Никаких финансовых ограничений не будет. Сейчас на кон поставлено будущее: останутся ли американцы по-прежнему главным действующим лицом в мире, под дудку которого все пляшут, или этого не произойдет?» — подытожил эксперт.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении к немцам после принятого решения правительства об отправке боевых танков на Украину заявил, что целью Берлина, который оказывает помощь Киеву, является недопущение расширения границ России, применяющей для этого военную технику.

Тогда же представитель командования военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что украинские власти желают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Как уточняет испанская газета El País, Киев хочет получить американские самолеты F-16. Возможная отправка боевых самолетов на Украину вызывает озабоченность в Западной Европе, также заявил Игнат.

25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что «мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Также советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что, если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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