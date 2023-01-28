Собянин заявил о финальном этапе реконструкции станции Очаково

Реконструкция станции Очаково вышла на финальный этап. Об этом в субботу, 28 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, уже в 2023 году станция Очаково станет пригородным вокзалом и частью МЦД-4, который соединит Апрелевку и Железнодорожный.

«Обновленный пригородный вокзал Очаково получит удобную, современную инфраструктуру и к 2030 году сможет принимать более 11 тыс. пассажиров ежедневно», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, с открытием вокзала и запуском МЦД-4 улучшится транспортная доступность для 120 тыс. жителей района Очаково-Матвеевское, подчеркнул он.

Градоначальник напомнил, что устаревшую станцию закрыли для пассажиров 10 июля прошлого года для проведения масштабных работ. Сейчас они завершены более чем на 90%.

9 января в столичной мэрии сообщили, что в московском регионе в 2023 году запустят МЦД-3 и МЦД-4, а также будут завершены реконструкция и строительство 14 пригородных вокзалов. Так, МЦД-3 и МЦД-4 запустят в августе-сентябре текущего года, в результате у пассажиров появится возможность строить новые маршруты.

Протяженность МЦД-4 также составит 85 км. Диаметр включит в себя сразу семь московских вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский.

8 января сообщалось, что реконструкция станции «Лесной городок» будущего МЦД-4 завершена на 85%. Специалисты заканчивают установку навесов на новых платформах и облицовку подземных вестибюлей, ведут работу по электро- и водоснабжению.