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Медведев усомнился в ведении третьей мировой войны на танках и истребителях

Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра обороны Италии Гуидо Крозетто о том, что третья мировая война «началась бы с вхождения российских танков в Киев». Мнением Медведев поделился в своем Telegram-канале в субботу, 28 января.

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По его словам, подобное заявление является ожидаемым от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием и его скудоумных соседей», которые также неоднократно делали заявления о том, что, вооружая Украину они якобы приближают конфликт к завершению.

«Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства также твердят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «прямо сейчас» предоставлено Киеву. И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы», — написал Медведев, подчеркнув, что защита «никому не нужной в Европе Украины» не сможет спасти от возмездия «одряхлевший Старый Свет».

Зампред Совбеза РФ добавил, что если третья мировая война и начнется, то она будет вестись «не на танках и даже не на истребителях».

Ранее в субботу Крозетто заявил, что третья мировая война «началась бы в момент, когда российские танки появились бы в Киеве», поэтому сейчас Европа занимается тем, что поставляет свою технику Украине для недопущения такой ситуации.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании американского лидера Джо Байдена завершить конфликт на Украине. По его словам, президент США может достаточно быстро завершить конфликт на Украине, если захочет, отдав указания киевскому режиму. Однако, как добавил пресс-секретарь президента, нынешний лидер США не хочет использовать этот ключ, а, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием.

24 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен поставлять оружие Украине не только для обороны, но и чтобы добиться победы и вернуть территории. До этого он высказывал подобную мысль в конце декабря 2022 года, когда называл военную поддержку Украины кратчайшим путем к миру.

Москва же, напротив, неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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