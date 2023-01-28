Захарова заявила о лицемерии США в ситуации с содержанием беженцев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 января прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты Америки хотят переложить ответственность за содержание беженцев на частные домохозяйства. Захарова назвала это стремление лицемерием.
«Сначала Вашингтон сделал всё, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, а теперь еще и на Украине, втянув своим оружием, советами, а кое-где и силой военного контингента, эти страны в кровавые внутренние междоусобные войны <…>. Что это за «государственно-частное партнерство» вообще?» — возмутилась она в своем Telegram-канале.
Блинкен 19 января сделал заявление о том, что содержание беженцев в США теперь ляжет на частные домохозяйства.
Днем ранее верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди призвал страны Евросоюза (ЕС) подготовиться к очередной волне беженцев с Украины. Новый виток эскалации ситуации на Украине, отметил Гранди, вновь приведет к потоку беженцев, поскольку люди озабочены вопросом безопасности.
26 января еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон сказала, что сейчас в ЕС находится 4 млн беженцев с Украины, многие страны Европы испытывают миграционное давление.
12 декабря прошлого года обозреватель Анчал Вохра в журнале Foreign Policy указала на оказание помощи ЕС украинским беженцам в ущерб бедным странам Африки и Азии.