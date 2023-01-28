Лукашенко поднял тост за победу Соболенко на Australian Open
Президент Белоруссии Александр Лукашенко порадовался за победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на чемпионате Australian Open. Видеокадры, на которых белорусский лидер празднует это событие, опубликовано в субботу, 28 января, в Telegram-канале «Пул Первого», близкого к пресс-службе Лукашенко.
В сообщении отмечается, что Лукашенко смотрел финал турнира, болел и переживал и даже "местами выражался нецензурно". Также подчеркивается, что президент Белоруссии предсказал победу Соболенко во втором и третьем сете.
Ранее в субботу пятая ракетка мира Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале Australian Open в Мельбурне и стала победительницей турнира Большого шлема впервые за свою арьеру.
Поединок проходил на арене Рода Лэйвера. Белоруска одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
В этот же день российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в юниорском турнире Australian Open. В финальном поединке Корнеева сыграла с землячкой Миррой Андреевой. 15-летние теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут. Счет составил 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. До решающей встречи Корнеева обошла японку Саяку Исии, Андреева — британку Рану Акуа Стойбер.
Первый раз в истории на юниорском турнире Australian Open финал разыграли две россиянки. Спортсменки выступают под нейтральным флагом.