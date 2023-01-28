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Лукашенко поднял тост за победу Соболенко на Australian Open

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко порадовался за победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на чемпионате Australian Open. Видеокадры, на которых белорусский лидер празднует это событие, опубликовано в субботу, 28 января, в Telegram-канале «Пул Первого», близкого к пресс-службе Лукашенко.

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В сообщении отмечается, что Лукашенко смотрел финал турнира, болел и переживал и даже "местами выражался нецензурно". Также подчеркивается, что президент Белоруссии предсказал победу Соболенко во втором и третьем сете.

Ранее в субботу пятая ракетка мира Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале Australian Open в Мельбурне и стала победительницей турнира Большого шлема впервые за свою арьеру.

Поединок проходил на арене Рода Лэйвера. Белоруска одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

В этот же день российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в юниорском турнире Australian Open. В финальном поединке Корнеева сыграла с землячкой Миррой Андреевой. 15-летние теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут. Счет составил 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. До решающей встречи Корнеева обошла японку Саяку Исии, Андреева — британку Рану Акуа Стойбер.

Первый раз в истории на юниорском турнире Australian Open финал разыграли две россиянки. Спортсменки выступают под нейтральным флагом.

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