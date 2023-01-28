Эксперты американского исследовательского центра RAND Сorporation предложили руководству США четыре шага по разрешению украинского кризиса. Тезисы были озвучены в докладе «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта», опубликованном в субботу, 28 января.

Авторы доклада утверждают, что, помимо сведения к минимуму рисков серьезной эскалации, интересам США лучше всего послужит недопущение затяжного конфликта.

«Издержки и риски затяжного конфликта на Украине весьма значительны и превышают возможные выгоды такого пути для США», — отмечается в исследовании.

И хотя, по словам авторов, Вашингтон не может сам определить продолжительность конфликта, он может предпринять шаги, которые сделают возможное его окончание путем переговоров более вероятным.

В качестве первого шага эксперты предлагают уточнение планов будущей поддержки Украины.

Второй шаг — принятие обязательств в отношении безопасности Украины. Третьим и четвертым шагами, по мнению аналитиков, должны стать предоставление гарантий нейтралитета страны и установление условий для снятия санкций с России.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, высказываясь насчет заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа, заявил, что американский лидер Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт, если сам этого захочет, отдав указания киевскому режиму.

До этого, 20 января, председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами между Киевом и Москвой. По его мнению, в 2023 году будет сложно вытеснить российские силы со всей территории Украины.

Тогда же в Госдуме заявили, что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. Переговорный процесс между Россией и Украиной начнется, как только остановятся поставки западного оружия Киеву, добавили там.

РФ 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.