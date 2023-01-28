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В Москве арестовали отчима лишившегося пальцев мальчика

Зюзинский суд Москвы арестовал отчима мальчика, который из-за обморожения лишился восьми пальцев на руках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве в субботу, 28 января, Зюзинский суд арестовал мужчину, которого обвиняют в истязании семилетнего мальчика и причинении тяжкого вреда его здоровью.

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По версии следствия, к обморожению и последующей ампутации пальцев на обеих руках у мальчика привели действия его отчима.

11 января пасынок арестованного лепил снеговика без перчаток и получил обморожение. В больницу его доставили только 13 января. К тому моменту на пальцах ребенка уже начался некроз ткани.

«Мужчина в течение длительного периода, испытывая к пасынку личную неприязнь, систематически причинял ему физические и моральные страдания, повлекшие тяжкие последствия», — отметили в Следственном комитете России.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ («Истязание) и ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Следствием запрошены характеристика семьи и иные материалы из органов опеки и попечительства», — говорится в пресс-релизе.

Расследование продолжается.

Днем ранее стало известно, что пострадавшему ребенку установят протезы. Мальчику пришлось ампутировать восемь пальцев «до основания». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская подчеркнула, что возвращать ребенка матери не будут. Кроме того, у нее есть годовалая дочь, которую тоже изъяли и поместили в соцучреждение. Ярославская обратила внимание на то, что «мать была в курсе происходящего, но молчала».

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