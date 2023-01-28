Тело мужчины в обгоревшей одежде обнаружили на льду Невы в Ленобласти
На льду Невы у поселка имени Свердлова Ленинградской области было найдено тело мужчины в обгоревшей одежде. Как сообщает Telegram-канал 78.ru, его обнаружили прохожие 28 января и сразу вызвали правоохранителей и спасателей.
Мужчина был полностью обнаженным, на нем были только остатки обгоревшей одежды. О причинах смерти мужчины пока не известно.
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.
17 января полицейские нашли замерзшее тело пропавшего в Нижнем Новгороде молодого человека в заброшенном канализационном колодце спустя месяц после его исчезновения. Как установили правоохранители, он провалился в незакрытый люк, который не заметил под толщей снега.
Молодой человек пытался выбраться из колодца самостоятельно, однако эти попытки не увенчались успехом.