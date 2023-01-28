Карта спецоперации на Украине 28 января
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 января можно в материале «Известий».
Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки на купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Уничтожено до 25 боевиков, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777 производства США.
На краснолиманском направлении ликвидировано более 50 военных ВСУ, БМП, две ББМ и одна артиллерийская система М-777 производства США.
На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Уничтожено свыше 30 военных ВСУ, БМП, два автомобиля, установка РСЗО «Град» и САУ «Пион».
На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику.
В ДНР и Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ. В ДНР сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины, также сбито девять беспилотников и перехвачено восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».