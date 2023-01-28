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В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины

NYT: власти США пришли к выводу о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Соединенные Штаты Америки со своими союзниками начали обсуждать необходимость изменения стратегии по вооружению Украины. Об этом 28 января сообщается в статье The New York Times.

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Как отмечают обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт, американские правительственные аналитики в своем прогнозе на 2023 год пришли к выводу, что конфликт на Украине, вероятнее всего, зайдет в тупик.

«Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден России, США и их союзники в последние недели начали более серьезные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины», — указано в материале.

Журналисты напомнили, что большую часть первого года конфликта Россия и Украина выводили на поле боя свои артиллерию и танки. А самым важным вооружением для Вооруженных сил Украины (ВСУ) были быстроходные бронированные машины.

На следующем этапе конфликта, по их версии, военные Украины будут нацеливаться на линии окопов российских подразделений.

«Прорвать эти линии — это не просто перебросить батальон танков через траншеи. Для этого требуется скоординированная атака, где пехота обозначает цели, а танки ведут огонь по этим позициям. Здесь артиллерия уже должна только обеспечивать прикрытие и поддержку», — считают авторы.

Аналитики пояснили, что важной частью недавних пожертвований Запада для этого случая могут стать 109 боевых машин Bradley, а также артиллерия от Евросоюза, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 27 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии признаков, указывающих на завершение конфликта на Украине. Во время брифинга с журналистами он указал на то, что «нет признаков завершения этого».

Он также заявил, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев. На вопрос о поставке истребителей Кирби не дал конкретного ответа, но заявил, что Вашингтон находится в контакте с Киевом относительно будущих пакетов военной помощи.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибытие американских танков M1 Abrams на Украину только к августу — это слишком поздно. Кроме того, он вновь упомянул о том, что Киеву боевые машины нужны в больших количествах, так как «пять, десять танков не решают вопроса на поле боя».

25 января президент Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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