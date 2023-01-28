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Шольц пообещал взвешивать все шаги по Украине для безопасности немцев

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Фото: Global Look Press/Ren Pengfei
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Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал гражданам Германии тщательно взвешивать каждый шаг, который так или иначе касается Украины, и действовать совместно с союзниками. Об этом 28 января сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

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«Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне», — подчеркнул Шольц во время еженедельного обращения.

Канцлер Германии отметил, что его страна «предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно».

«<...> безопасность Германии постоянно остается в центре внимания», — заверил глава правительства.

Кроме того, Шольц заявил, что цель ФРГ заключается в том, чтобы России не удалось «сдвинуть границы с применением силы».

В середине января британский журнал The Spectator указал на угрозу краха карьеры Шольца из-за ошибок по поводу Украины. В материале говорится, что украинский конфликт обострил множество внутренних проблем Германии и Европы в целом.

Тем временем руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил «Известиям», что сейчас руководство Германии находится в центре внутреннего скандала НАТО по поводу нежелания поставлять тяжелое вооружение Украине.

В своем новогоднем обращении в последний день 2022 года канцлер ФРГ заверил в дальнейшей поддержке Украины. По его словам, украинцы ведут бои благодаря помощи Германии.

5 декабря Шольц заявил в статье для американского журнала Foreign Affairs о намерении Германии стать гарантом европейской безопасности, а ее новая стратегия безопасности учтет угрозы в Европе, «в первую очередь исходящие от России».

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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