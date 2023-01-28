ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Авдеевкой

ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой. Об этом в субботу, 28 января, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что украинская ДРГ пыталась пересечь линию фронта и проникнуть на территорию России, однако украинских диверсантов заметили разведчики ВС РФ.

Они выследили украинских боевиков с помощью тепловизоров и приборов ночного видения, затем российские военные нанесли по ДРГ удары из орудий «Гиацинт» и самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Ранее в этот день военнослужащий РФ рассказал, что бойцы ВСУ нередко пытаются отправить в тыл российским войскам диверсантов. Однако цели сразу становятся заметны на фоне лесополосы при помощи беспилотников с тепловизорами.

26 января российский военный рассказал «Известиям», что ВС РФ пресекли попытку десантников ВСУ высадиться на левый берег Днепра. Украинские диверсанты на лодках направились в сторону Каховской ГЭС, где планировали совершить атаку на позиции российских войск, но попали под встречный огонь. Одна лодка ВСУ вместе с боевиками была потоплена. Другие катера после этого ушли.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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