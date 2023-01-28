На границе с Венгрией задержали притворявшегося женщиной уклониста с Украины
На границе с Венгрией украинские пограничники задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной. Об этом в субботу, 28 января, сообщил Telegram-канал пограничной службы Украины.
«Вчера трое мужчин пытались незаконно пересечь границу с Венгрией вне пунктов пропуска. Все они оказались военнообязанными, при этом один из них до последнего пытался притворяться женщиной. В конце концов, он признался в обмане», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что теперь всех троих ждет встреча с работниками территориального центра комплектования.
До этого, 26 января, живущие на Украине венгры рассказали порталу Index о том, как в Закарпатской области проходит мобилизация. Венгры стали свидетелями того, как мужчин отлавливают на улицах, вручают повестки и насильно заталкивают в автобусы.
Ранее, в начале января, уже были сообщения о том, что на Украине началась новая волна мобилизации: мужчинам призывного возраста вручают повестки в людных местах. В Кировоградской области, например, повестки вручают силой, как и в Одессе. Однако в ряде случаев это мероприятие не обходится без сопротивления со стороны призывников. Так, в одном из сел Черновицкой области местные жители встретили сотрудников военкомата с автоматами и буквально отбили своих мужчин от призыва.
Минобороны Украины, в свою очередь, признало раздачу повесток в людных местах. Как сообщал в конце декабря украинский 24 канал со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача, сотрудникам военкоматов приходится раздавать повестки на улицах и в торговых центрах, так как при визите на дом им не открывают двери.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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