С 1 февраля пользователи Twitter смогут обжаловать блокировку аккаунта
Пользователи Twitter* смогут обжаловать блокировку аккаунта. Социальная сеть вводит новые правила с 1 февраля. В соответствии с ними учетные записи будут удалять только в случае продолжительных серьезных нарушений политики платформы, передает телеканал «Известия». К блокировке приведет подстрекательство к насилию, незаконный контент, преследование других пользователей и угрозы. В остальных случаях пользователя обяжут удалить сомнительные твиты.
* заблокирован на территории России за распространение недостоверной информации.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.