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Опубликованы кадры последствий пожара на рынке «Синдика» в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Опубликованы кадры последствий пожара на рынке «Синдика» в Подмосковье.

На кадрах видно, что павильоны полностью выгорели, в некоторых местах еще продолжается горение. Над рынком распространяются столбы дыма.

По оценке владельцев одного из предприятий, которые разместили на рынке свою продукцию, ущерб от пожара составит больше 20 млн рублей.

Вечером 27 января произошел пожар на территории рынка «Синдика» на 65-м км МКАД. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м, к тушению было привлечено 27 единиц техники и 87 человек. Ночью пожар был локализован на площади 2,1 тыс. кв. м, однако очаги возгорания до сих пор появляются. Пожарные продолжают проливку остатков крупного склада.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. По некоторым данным, среди возможных причин рассматривают поджог.

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