На станции «Каширская» в Москве произошел пожар
Пожар произошел на станции «Каширская» в Московском метрополитене. Возгорание спустя несколько часов удалось потушить, сообщает 28 января пресс-служба столичного главка МЧС. Никто не пострадал.
Возгорание произошло в вестибюле, который находится на реконструкции, загорелся кабель в бухтах. Площадь пожара составила 15 кв. м.
«Принятыми мерами в 12:47 открытое горение ликвидировано. Выведено порядка 70 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в пресс-службе.
Движение с Каширского шоссе по улице Маршала Шестопалова перекрыто, сообщили в столичном дептрансе.
«В связи с возгоранием в районе станции метро «Каширская» (западный вестибюль) движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова перекрыто», — сказано в заявлении.
Ранее в субботу один человек пострадал и 37 спасены при пожаре в общежитии на Проспекте Строителей города Краснокаменск Забайкальского края. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 73 человека.