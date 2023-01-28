Реклама
Прямой эфир
Спорт
Глава МОК не исключил участия россиян в ОИ-2024 под нейтральным флагом
Происшествия
На станции «Каширская» в Москве произошел пожар
Мир
Живущие на Украине венгры рассказали о новой волне мобилизации
Мир
В Иерусалиме произошло новое нападение с оружием на людей
Мир
В Израиле 42 человека задержаны после теракта в Восточном Иерусалиме
Мир
Москва перефокусировла диалог по антитеррору с США на Азию и Африку
Мир
В ВВС Украины заявили о желании получить от Запада 24 истребителя
Мир
В США начались протесты из-за гибели избитого полицией афроамериканца
Новости компаний
В правительстве Москвы рассказали о разработке тестов на определение генетических заболеваний
Мир
МИД РФ заявил о проработке НАТО киберударов по Москве и Калининграду
Мир
Рим и Париж собираются отправить Украине ракеты для систем ПВО
Спорт
Теннисистка из РФ Корнеева победила в юниорском турнире Australian Open

На станции «Каширская» в Москве произошел пожар

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел на станции «Каширская» в Московском метрополитене. Возгорание спустя несколько часов удалось потушить, сообщает 28 января пресс-служба столичного главка МЧС. Никто не пострадал.

Возгорание произошло в вестибюле, который находится на реконструкции, загорелся кабель в бухтах. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Огненный жар: в России увеличилось число жертв пожаров
Почему стало гибнуть больше людей и что мешает избежать трагедий

«Принятыми мерами в 12:47 открытое горение ликвидировано. Выведено порядка 70 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в пресс-службе.

Движение с Каширского шоссе по улице Маршала Шестопалова перекрыто, сообщили в столичном дептрансе.

«В связи с возгоранием в районе станции метро «Каширская» (западный вестибюль) движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова перекрыто», — сказано в заявлении.

Ранее в субботу один человек пострадал и 37 спасены при пожаре в общежитии на Проспекте Строителей города Краснокаменск Забайкальского края. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 73 человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023