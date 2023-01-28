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«Русская весна» сообщила о ликвидации ВСУ собственного Су-25 под Краматорском

«Русская весна»: под Краматорском ВСУ уничтожили свой собственный штурмовик Су-25
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили свой собственный самолет Су-25 недалеко от Краматорска. Об этом написало издание «Русская весна» в субботу, 28 января.

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По словам очевидцев, украинский штурмовик был подбит и взорвался в воздухе, после чего рухнул в лесу около совхоза имени Крупской. Пилот совершил катапультирование, но в результате погиб.

Ранее, 26 января, авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России перехватила и уничтожила два украинских штурмовика Су-25 над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Еще один украинский Су-25 был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Угледара.

В тот же день советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные закрепились на окраинах Угледара.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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