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Лесной пожар в районе курорта Аланья в Турции потушили

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Фото: twitter.com
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Лесной пожар в районе курорта Аланья в Турции потушен, эвакуированные ранее жители близлежащей деревни вернулись домой. Об этом 28 января сообщает агентство Anadolu.

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Аномально теплые зимы, природные катаклизмы, лесные пожары и даже неожиданные похолодания — все эти явления, которые обсуждаются в обществе не первый год, стали последствием происходящих на земле изменений климата. «Известия» изучили существующие климатические модели, на основании которых специалисты делают долгосрочные прогнозы, и посмотрели, что может ждать Россию к концу столетия в случае, если события будут развиваться по самому жесткому сценарию.

«Огонь удалось взять под контроль лишь к утру, сейчас ведутся работы по охлаждению. К тушению были привлечены 12 расчетов, пять цистерн с водой, 65 пожарных, а также технические сотрудники и члены лесоохраны», — подчеркнуло агентство.

27 января огонь распространился одновременно в четырех точках в лесу. Вначале его распространению поспособствовал сильный ветер, потушить удалось к утру благодаря ливню.

Теперь специалистам предстоит установить причину пожара.

В конце декабря минувшего года сообщалось о том, что в России усилят борьбу с лесными пожарами. Принимать решение о применении резерва должен будет Рослесхоз. В случае принятия законопроекта, подготовленного Минприроды и одобренного на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, регионы смогут, не вводя режима ЧС, оперативно привлекать силы и средства из резерва для тушения лесных пожаров.

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