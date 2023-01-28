Лесной пожар в районе курорта Аланья в Турции потушили
Лесной пожар в районе курорта Аланья в Турции потушен, эвакуированные ранее жители близлежащей деревни вернулись домой. Об этом 28 января сообщает агентство Anadolu.
«Огонь удалось взять под контроль лишь к утру, сейчас ведутся работы по охлаждению. К тушению были привлечены 12 расчетов, пять цистерн с водой, 65 пожарных, а также технические сотрудники и члены лесоохраны», — подчеркнуло агентство.
27 января огонь распространился одновременно в четырех точках в лесу. Вначале его распространению поспособствовал сильный ветер, потушить удалось к утру благодаря ливню.
Теперь специалистам предстоит установить причину пожара.
В конце декабря минувшего года сообщалось о том, что в России усилят борьбу с лесными пожарами. Принимать решение о применении резерва должен будет Рослесхоз. В случае принятия законопроекта, подготовленного Минприроды и одобренного на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, регионы смогут, не вводя режима ЧС, оперативно привлекать силы и средства из резерва для тушения лесных пожаров.