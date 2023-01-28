Лесной пожар в районе курорта Аланья в Турции потушили

Тепловой удар: об изменениях климата и его последствиях

Аномально теплые зимы, природные катаклизмы, лесные пожары и даже неожиданные похолодания — все эти явления, которые обсуждаются в обществе не первый год, стали последствием происходящих на земле изменений климата. «Известия» изучили существующие климатические модели, на основании которых специалисты делают долгосрочные прогнозы, и посмотрели, что может ждать Россию к концу столетия в случае, если события будут развиваться по самому жесткому сценарию.