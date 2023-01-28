Алан Камминг отказался от почетного ордена Британской империи

Шотландский актер Алан Камминг отказался от ордена Британской империи. Причина в «постыдном колониальном прошлом Соединенного Королевства», передает телеканал «Известия». Камминг не хочет ассоциироваться с «токсичной империей». Актер получил звание офицера ордена Британской империи в 2009 году за профессиональную деятельность.

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