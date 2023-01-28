В СФ сочли необходимой оперативную реакцию Москвы на слова Бербок о войне с РФ

Война без объявления, осуществляемая против России странами Европейского союза (ЕС) и США, требует срочного переосмысления и оперативного реагирования Москвы. Такое мнение высказала в беседе с «Известиями» в субботу, 28 января, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

По ее словам, озвученное в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ФРГ и другие европейские страны «ведут войну против России» не оставляет сомнений в серьезности сложившейся на международной арене ситуации.

«Война, как подтвердила своим заявлением Бербок, уже идет, а значит, действия России должны быть стратегически выверенными, осуществляемыми на опережение и, главное, непредсказуемыми для противника», — отметила сенатор.

Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России» 24 января на заседании ПАСЕ в Страсбурге. На следующий день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2.

После этого, 26 января, комментируя слова Бербок, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта. Там пояснили, что глава ведомства хотела подчеркнуть намерения Евросоюза (ЕС), НАТО и стран «большой семерки» (G7) выступать единым фронтом против «российской агрессии».

27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

На следующий день глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла потребовал отправить в отставку Бербок после слов о войне ЕС против России. По его словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.

Западные страны усилили давление на РФ и начали активно вооружать Украину на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.