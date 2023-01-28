Красное на черном
Полностью светодиодные фары для Geely Coolray доступны уже в средних комплектациях. Противотуманки с функцией подсветки поворотов — базовое оснащение
Максимальный размер дисков — 18 дюймов
Сиденье лишено регулировки поясничного подпора и некоторым может показаться некомфортным
К алгоритму работы джойстика трансмиссии надо привыкнуть, режимы не подсвечиваются
Подогревы руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя включаются через тачскрин, что не очень удобно
Geely предлагает больше места для ног, чем конкурент. При этом дополнительыне воздуховоды отсутствуют
Заявленный объем багажника — 330 литров. В подполье нашлось место для докатки