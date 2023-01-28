Красное на черном
Для Tiggo 4 Pro с турбомотором полностью светодиодные фары доступны только в топовой комплектации
Максимальный размер дисков — 17 дюймов
Посадка высоковата, зато есть регулировка поясничного подпора. Руль можно отрегулировать по вылету
Блок климат-контроля теперь сенсорный, нефиксируемый джойстик «робота» удобен в обращении. Смартфон хорошо держится в углублении беспроводной зарядки
Места на втором ряду достаточно. Есть подогрев сидений (только подушки) и дополнительные воздуховоды
Заявленный объем багажника — 340 литров. В подполье — докатка