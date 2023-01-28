В Германии увидели риски из-за перехода Европы на американский СПГ

Сотрудничество Европейского союза (ЕС) с Соединенными Штатами в сфере энергетики несет в себе риски, сообщается в статье немецкого издания Focus. Анализ исследовательской группы Investigate Europe показал, что компании в странах Европы за последние 10 лет заключили минимум 33 договора на поставку американского СПГ, из них 10 в 2022 году, и это дает осознать масштаб «новой зависимости Европы от США».

«Однако и зависимость от США полна опасностей. Как минимум с тех пор, как у власти в США побывал [бывший американский лидер] Дональд Трамп, страна считается подверженной политическим колебаниям. Ее имидж как надежного партнера Европы сильно пострадал», — сказано в статье, опубликованной 24 января.

Как отмечается в журнале, предстоящие в 2024 году выборы президента в очередной раз могут стать испытанием для партнерских отношений Америки с другими государствами. И если Трамп вернется или к власти придет другой республиканец со схожими взглядами, будет затруднительно предсказать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Брюсселя, пишет обозреватель.

Также в статье указано, что цена на газ в Соединенных Штатах с начала 2022 года поднялась более чем в два раза, цены на электроэнергию взлетели вверх: страна переживает энергетический кризис.

«Если когда-нибудь они (США. — Ред.) решат оставить большую часть своего газа себе, то зависимая от них Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы», — подчеркивает немецкое издание.

11 декабря минувшего года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на зависимость Европы от американского СПГ. Он отметил, что в настоящее время, когда европейцы ежедневно теряют миллиарды долларов, эти деньги зарабатывают в США.

В конце ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что европейские страны лишились Российской Федерации как крупнейшего поставщика электроэнергии.

Вместе с тем в том же месяце Международное энергетическое агентство обнародовало отчет, согласно которому Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Такое решение было принято на фоне обстрелов ЛДНР со стороны военных Украины.

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