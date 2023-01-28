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Двое детей умерли из-за отравления угарным газом в Тыве

Двое детей 1,5 и 4-х лет умерли из-за отравления угарным газом в Тыве, их мать и сестра в больнице
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Фото: СК РФ/tuva.sledcom.ru
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В селе Хемчик в Республике Тыва в результате отправления угарным газом погибли двое детей полутора и четырех лет. Их мать и 14-летняя сестра сейчас находятся в больнице. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет по региону.

«26 января 2023 года местная жительница находилась в частном доме <…>. [27 января] около 17 часов они были обнаружены родственниками, встревоженными длительным отсутствием последних на связи, с признаками отравления угарным газом. Прибывшим экипажем скорой медицинской помощи констатирована смерть двух малолетних детей», — сказано в релизе.

ЧП произошло на Авиационной улице.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся проверки для установления всех обстоятельств случившегося.

16 января шестилетний ребенок и 36-летний отец погибли от отравления угарным газом в деревне Куда под Иркутском. Тела погибших были найдены в деревянном доме на улице Олега Кошевого. Также угарным газом отравилась 43-летняя мать ребенка, ее госпитализировали.

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