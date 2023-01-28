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Посольство призвало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела РФ
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Посольство призвало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российское посольство в Соединенных Штатах призвало Вашингтон остановить попытки вмешательства во внутренние дела РФ после того, как госдепартамент осудил ликвидацию правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ).

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«Нам вменяют несоблюдение прав человека в связи с решением Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинкской группы, а также признанием нежелательными ряда других общественных организаций. Призываем американских чиновников прекратить вмешиваться в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов», — говорится в пресс-релизе посольства в Telegram-канале.

25 января Мосгорсуд ликвидировал МХГ. Согласно иску Министерства юстиции, проверка в 2022 году в организации показала 11 нарушений. Как сообщается, члены группы участвовали в мероприятиях за пределами Москвы. При этом организация, согласно уставу, региональная. Представители МХГ ссылались на незаконность проведенной проверки и настаивали на отказе в иске.

Московская Хельсинкская группа была создана в мае 1976 года.

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