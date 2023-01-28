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WSJ узнала о проблемах горнолыжных курортов в Альпах из-за отсутствия снега

WSJ сообщила о «начале конца» горнолыжных курортов в Альпах из-за отсутствия снега
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Фото: Global Look Press/imago images.de/Arnulf Hettrich
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Слишком высокие для зимы температуры не позволяли сделать даже искусственный снег в одной из альпийских деревень. Операторы местного горнолыжного курорта открыли летние велосипедные маршруты в середине зимы, пишет The Wall Street Journal (WSJ) 27 января.

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Аномально теплые зимы, природные катаклизмы, лесные пожары и даже неожиданные похолодания — все эти явления, которые обсуждаются в обществе не первый год, стали последствием происходящих на земле изменений климата. «Известия» изучили существующие климатические модели, на основании которых специалисты делают долгосрочные прогнозы, и посмотрели, что может ждать Россию к концу столетия в случае, если события будут развиваться по самому жесткому сценарию.

«В течение уик-энда мероприятие привлекло сотни горных байкеров. Но это мало помогло развеять опасения, что дни горнолыжного курорта сочтены. Этого недостаточно, чтобы поддерживать работу станции», — рассказала изданию Эрик Новак, директор горнолыжного курорта Альп-дю-Гран-Серр.

Как и многие горнолыжные станции низкой или средней высоты по всей Европе, Альп-дю-Гран-Серр много лет испытывает финансовые трудности. Прибыль в течение года во многом зависит от того, достаточно ли снега. В последние годы это случалось всё реже.

Более высокие температуры зимой в Европе наводят многих на мысли о том, что золотой век лыжного спорта подходит к концу. Снежный сезон стал короче, что делает экономическую модель, которая позволяла горнолыжным курортам процветать десятилетия назад, менее жизнеспособной, пишет газета.

Всё больше курортов зависят от дорогостоящих снегоуборочных машин и снегогенераторов, чтобы многие из трасс оставались открытыми. Но даже для этого требуются достаточно низкие температуры.

Между тем, в Московской области самым посещаемым горнолыжным курортом признали «Сорочаны» под Дмитровом. Сообщается, что с начала зимнего сезона региональные курорты посетили более 400 тыс. человек.

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