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ИИ идентифицировал Рафаэля автором картины «Тондо де Бреси»

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Фото: nottingham.ac.uk
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Исследователи из Ноттингемского и Брэдфордского университетов использовали технологию распознавания лиц, чтобы идентифицировать автора картины, известной как «Тондо де Бреси». Его автором с большой вероятностью был итальянский художник эпохи Возрождения Рафаэль, пишет ArtNews.

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В публикации от 26 января сказано, что в ходе эксперимента была выявлена схожесть лица Мадонны с младенцем на картине «Тондо де Браси» и «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Анализ цифровых изображений и сравнение фигур в обеих работах показали, что черты лица мадонн похожи на 97%, а черты лица ребенка — на 86%.

Почетный научный сотрудник Ноттингемского университета доктор Кристофер Брук сказал, что эти цифры указывают на «очень высокую статистическую вероятность того, что произведения принадлежат одному и тому же автору».

Брук, эксперт по анализу цифровых изображений, в соавторстве с профессором визуальных вычислений Университета Брэдфорда Хассаном Угайлом, профессором молекулярной спектроскопии Хауэллом Эдвардсом и исследователем искусства и почетным секретарем Фонда де Бреси Тимоти Беноем написал статью об этом открытии.

Угайл разработал систему распознавания лиц искусственным интеллектом (ИИ), которая может идентифицировать паттерны на изображениях и видео с гораздо более высоким уровнем точности, чем человеческий глаз.

Бизнесмен и коллекционер произведений искусства Джордж Лестер Уинворд купил «Тондо де Бреси» в 1981 году. Уиндворд основал фонд де Бреси в 1995 году, за два года до своей смерти, чтобы сохранить коллекцию произведений искусства и сделать предметы доступными для дальнейшего изучения.

Исследование картины «Тондо де Бреси» насчитывает три с половиной десятилетия. Впервые авторство картины было идентифицировано как «возможный Рафаэль» Харриет Оуэн Хьюз в 2000 году.

В августе прошло года стало известно, что житель США Джейсон Аллен победил в художественном конкурсе в категории цифрового искусства с картиной, созданной искусственным интеллектом. Аллен сделал картину с помощью нейросети Midjourney, которая создает рисунки, опираясь на текстовые описания человека.

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