Эксперт Роспотребнадзора назвала допустимое число заболеваний гриппом за сезон

Заболеть гриппом дважды за сезон — допустимо, но даже после болезни стоит вакцинироваться, если это не было сделано ранее, рассказала 28 января заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, заболеваемость гриппом дважды возможна в связи с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вируса.

«Таким образом, если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)», — пояснила Пшеничная в беседе с «РИА Новости».

Она напомнила: вакцины от сезонного гриппа включают антигены против трех или четырех штаммов вируса гриппа, относящихся к подтипам А и В. В случае, когда человек перенес грипп в этом сезоне и не вакцинировался, смысл привиться есть, особенно в случае заболевания в начале эпидемического сезона — в ноябре-декабре.

Иммунитет после заражения штаммом вируса гриппа типа А подтипа H1N1 обеспечит некоторую защиту от другого штамма вируса гриппа типа А подтипа H3N2, но наверняка не сможет защитить от вируса гриппа В, резюмирована эксперт.

Накануне врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал «Известиям» о проблемах, на которые могут указывать частые простуды, а также об эффективных способах борьбы с этим явлением. Он также уточнил, что частые случаи ОРВИ могут говорить о гормональном дисбалансе, о приобретенном иммунодефиците (например, о наличии ВИЧ-инфекции) или онкопатологии.

До этого, 25 января, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова предупредила о риске двойного инфицирования гриппом и коронавирусом. По ее словам, такое инфицирование чаще встречается у людей с какой-то формой иммунодефицита, такие люди должны быть привиты в первую очередь.