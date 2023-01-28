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В Германии негативно отреагировали на заявление Бербок о войне Европы против России

Читатели Die Welt негативно высказались о Бербок после ее слов о войне Европы против России
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за ее высказывание на заседании ПАСЕ, где она заявила, что страны Европы ведут «войну против России». Свое мнение немцы выразили в комментариях к статье об этом событии 27 января.

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«В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает»,— написал читатель издания с ником Ansgar B.

Многие пользователи писали о том, что такое поведение недостойно главы министерства страны, некоторые сочли, что правильным решением для Бербок будет подать в отставку.

«Этот министр должен немедленно уйти в отставку, прежде чем причинит еще больший вред»,— выразил свое мнение @Ulrike89164910.

На заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

Позже, 28 января, глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Крупалла потребовал отправить в отставку главу МИД ФРГ Бербок после слов о войне ЕС против России. По ее словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.

В этот же день представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер пояснил, что глава ведомства хотела подчеркнуть намерения Евросоюза (ЕС), НАТО и стран «большой семерки» (G7) выступать единым фронтом против «российской агрессии».

25 января стало известно, что правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Решение властей Германии вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

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