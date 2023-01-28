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The Telegraph узнала о намерении Британии передать Украине истребители

Telegraph: Британия может поставить истребители Украине в случае вывода российских войск
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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Великобритания может поставить истребители Украине в случае ухода российских войск. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph в пятницу, 27 января.

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По информации издания, предоставление истребителей киевским властям не является приоритетом для британских военно-воздушных сил (ВВС), но они могут рассмотреть такую возможность для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в патрулировании воздушного пространства при выводе российских войск.

В публикации указывается, что со стороны британской армии есть обеспокоенность, что ВВС и военно-морской флот (ВМФ) не оказывают поддержку ВСУ. Источники газеты считают, что киевскому режиму необходимо участие всей армии.

Однако собеседники газеты в ВВС и ВМФ указали, что их вооружение в использовании сложнее, поэтому для работы на нем требуется больше времени на подготовку.

25 января после объявления Запада о поставках танков для Украины, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от союзников боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты.

Также советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что, если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Как написала 26 января газета Politico, обсуждения поставок истребителей Киеву, вероятно, вызовет еще больше споров, чем вопрос с поставками танков. Кроме того, издание предупреждает, что поставка Украине истребителей может превратиться в «логистический кошмар», так как для самолетов нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которыми Киев не обладает.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут ВСУ провести наступление, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.

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